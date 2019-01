Herne

Mit ein paar kurzen Zeilen hat ein elf Jahre altes Mädchen die Mitarbeiter eines Hospizes in Herne eine große Freude bereitet: „Liebes Hospiz, ich finde es toll, dass ihr euch so gut um meinen Papa kümmert. Anstatt mir von dem Geld etwas zu kaufen, möchte ich es an euch spenden. Danke LG Lena.“ Ihrem Brief legte Lena einen Zehn-Euro-Schein bei.

Das Hospiz teilte Lenas Brief auf seiner Facebook-Seite und bewegte damit viele Nutzer des sozialen Netzwerks. Oft gebe es berührende Briefe oder Einträge ins Gedenkbuch. Über Lenas Brief hätten sich die Mitarbeiter aber besonders gefreut.

Wir hatten schon berichtet, dass unsere Gäste jünger werden und häufiger Kinder in der Begleitung sind. Nach... Gepostet von Lukas-Hospiz Herne am Dienstag, 8. Januar 2019

Lenas Vater ist todkrank und lebt im Lukas-Hospiz in Herne. Dass die Familie dort mit ihm zusammenwohnt, sei eine große Entlastung berichtet Lenas Mutter der „Westdeutschen Allgmeinen Zeitung“. Lena hat zwei Schwestern und vor kurzem ihren elften Geburtstag in dem Hospiz gefeiert.

Von pach/RND