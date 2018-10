Sydney

Ein sommerliches Leinenkleid, was passt besser für einen Besuch der australischen Insel Fraser Island, wo selbst nachts die Temperaturen kaum unter 20 Grad Celsius fallen. Das dachte sich offenbar auch die schwangere Herzogin Meghan und wählte ein eben solches Modell der Marke Reformation (circa 190 Euro), das dazu auch noch über einen luftigen Schlitz am Bein verfügt. Darf sie das?

Die selbst ernannte royale Expertengemeinde auf Instagram meint „Nein“, das Outfit sei eindeutig zu „freizügig“ und „sexy“ gewesen und damit ein klarer Verstoß gegen das royale Protokoll. Doch was schreibt das eigentlich vor?

Zur Galerie Während ihre Schwägerin Herzogin Kate sich stets den Regeln der royalen Etikette entsprechend verhält, leistet Meghan Markle sich den oder anderen Fehler.

Es gibt verschiedene Regeln, an die sich die Mitglieder der königlichen Familie halten müssen. So ist bunter Nagellack tabu, draußen bleibt der Mantel an und Keilabsätze sind ebenfalls nicht gern gesehen. Und auch wenn es nirgends geschrieben steht, so ist es tatsächlich so, dass die Queen Wert auf eine Strumpfhose unter dem Rock oder dem Kleid legt.

Über geschlitzte Kleider und Spaghettiträger liest man nichts im königlichen Kleiderprotokoll. Und übrigens auch nicht darüber, ob es in Ordnung ist, dass Prinz Harry während des Besuchs auf Fraser Island ständig den Bund seiner Boxershorts zur Schau stellte.

Königliche Boxershorts: Über Meghans Kleiderwahl wird wie immer rumdiskutiert. Doch ob ein Prinz sein Hemd in die Hose stecken sollte, bleibt ungeklärt. Quelle: Kirsty Wigglesworth/Getty

Von RND