Hamburg

Dramatische Szenen in der Hamburger U-Bahnstation Fuhlsbüttel: Am Donnerstagabend stürzte ein Mann mit seinem Rollstuhl in das Gleisbett und verletzte sich schwer. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, um den Mann von den Gleisen zu retten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der U-Bahnbetrieb um die Bahnstation Fuhlsbüttel rechtzeitig angehalten. Auch der lebensgefährliche Fahrstrom wurde von Mitarbeitern der Betriebslenkung sofort abgeschaltet.

Der Rollstuhlfahrer kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Von RND