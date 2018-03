Rihanna ruft Fans zum Snapchat-Boykott auf

Los Angeles. Für Popstar Rihanna (30) muss die Frage wie ein Schlag ins Gesicht klingen: Eine Werbeanzeige einer Spiele-App fragt bei Snapchat doch tatsächlich, ob die Nutzer lieber die Sängerin schlagen oder ihren Ex-Freund Chris Brown boxen wollen. Und das, nachdem Rihanna 2009 von eben diesem Mann verprügelt wurde.

Weil die 30-Jährige in der Anzeige, die bei Snapchat veröffentlicht wurde, als Verherrlichung häuslicher Gewalt sieht, ruft sie ihre Fans dazu auf, die Foto-App zu löschen. „Ihr habt alle Frauen, Kinder und Männer, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, fallengelassen. Vor allem die, die sich noch nicht getraut haben, darüber zu reden. Schämt euch“, schrieb Rihanna am Donnerstag auf Instagram.

Das US-Unternehmen hatte die Anzeige für die Spiele-App „Would You Rather“ (Würdest du eher) bereits Tage zuvor zurückgezogen. Sie zeigt ein Bild der Musikerin mit dem Untertitel „Rihanna schlagen und ein Foto von Chris Brown mit der Zeile „Chris Boxen“. Der Nutzer soll beim Spiel eine Entscheidung treffen.

So #Snapchat just threw themselves under the bus with this one! @rihanna urging people to delete the app after they joked about domestic violence. What were they thinking!? #RIPSnapchat pic.twitter.com/ffHo0B0MGC