Ridley Scott schneidet Kevin Spacey aus Film

„Alles Geld der Welt“

Die Affäre um Kevin Spacey zieht immer weitere Kreise: Im neuen Film von Scott sollte der Schauspieler einen Ölmilliardär geben. Doch nachdem die Missbrauchsvorwürfe gegen Spacey zunehmen, entschied sich der Regisseur zu einem drastischen Schritt und schnitt die Szenen aus dem Film.

Los Angeles. Sechs Wochen vor dem geplanten US-Kinostart des Films „Alles Geld der Welt“ („All the Money in the World“) sollen alle Szenen mit Kevin Spacey (58) herausgeschnitten werden. Wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichten, will Regisseur Ridley Scott (79) Spaceys Rolle des Ölmilliardärs Jean Paul Getty in dem Entführungsdrama mit dem Schauspieler Christopher Plummer (87) nachdrehen. Die Crew und Sony Pictures stünden einstimmig hinter der Entscheidung Scotts, Spacey zu ersetzen. Gegen den „House of Cards“-Star Kevin Spacey mehren sich die Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Netflix schmiss den US-Schauspieler aus der Erfolgsserie, die letzte Staffel soll ohne ihn auskommen. Am Mittwoch berichtete die ehemalige TV-Moderatorin Heather Unruh von einem sexuellen Übergriff Spaceys gegen ihren Sohn.

Von dpa/RND