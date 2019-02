Berlin

Feuerwehrleute sind bei der Versorgung eines Patienten in Berlin-Kreuzberg angegriffen und verletzt worden. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, flüchteten die Rettungskräfte am Sonntag in ihr Einsatzfahrzeug und harrten dort aus, bis die Polizei kam. Erst danach konnten sich die Feuerwehrleute wieder um den Patienten kümmern und ihn ins Krankenhaus bringen.

Laut dem Berliner „Tagesspiegel“ kümmerten sich die Einsatzkräfte um einen Patienten in einer Wohnung, als sie von anderen Personen bedrängt wurden. „Der Einsatz ging ihnen zu langsam“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Zeitung. Als die Bedrohungen schlimmer geworden seien, hätten die Rettungsdienstmitarbeiter die Wohnung verlassen. Die Angreifer seien ihnen auf die Straße gefolgt, einer der Täter haben einem Sanitäter ins Gesicht geschlagen.

Von RND/dpa