Die Kathedrale Notre-Dame im Herzen von Paris ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sie beherbergt auch zahlreiche kunst- und kirchenhistorische Schätze von unschätzbarem Wert. Fotos zeigen, wie Einsatzkräfte diese aus dem Flammen-Inferno schleppen. Der vielleicht größten Schatz konnte vor dem Feuer in Sicherheit gebracht werden.

Der französische Kulturminister Franck Riester twitterte am späten Abend Fotos, die Feuerwehrleute und Polizisten zeigen, die einige der Schätze aus der Kathedrale Notre-Dame in Lastwagen verstauen.

Direktor der Kathedrale bestätigt Rettung der Dornenkrone

Die gute Nachricht unter all den Schreckensmeldungen des Abends: Auch eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche ist aus der brennenden Kathedrale gerettet worden: die goldene Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Das bestätigte Patrick Chauvet, Direktor der Kathedrale, am späten Montagabend vor Journalisten. Sie gilt als eine der wertvollsten Reliquien, die in der Kathedrale aufbewahrt werden, wie es auf der Webseite von Notre-Dame heißt. Die Flammen hätten den Kirchenschatz nicht erreicht.

Die goldene Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Quelle: picture alliance / AP Photopicture alliance / AP Photo

Die Geschichte der Kathedrale reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: Die Kathedrale ist 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch. Mit seinem 1831 erschienenen Roman „Der Glöckner von Notre-Dame“ verewigte Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur.

Von RND/seb