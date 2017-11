Rekord-Kokainfund in Kolumbien

Schlag gegen Drogenkartell

Zwölf Tonnen Kokain hat die Polizei in Kolumbien sichergestellt. Es ist der größte Kokainfund des Landes – und auch weltweit einer der spektakulärsten Schläge gegen ein Drogenkartell. In Deutschland wurden zuletzt weit geringere Mengen als Rekordfund präsentiert.

Bogotá . Es ist der größte Kokainfund in der Geschichte Kolumbiens – insgesamt zwölf Tonnen davon haben Sicherheitskräfte des südamerikanischen Landes beschlagnahmt. Die Drogen, die in vier Fincas in den Departements Antioquia und Choco sichergestellt wurden, sollen dem Kartell „Clan de Golfo“ gehören. „Zwölf Tonnen Kokain sind ein überzeugendes Zeichen der Stärke unserer Streitkräfte“, betonte Präsident Juan Manuel Santos am Donnerstag.

Ein Kilogramm Kokain, das in Kolumbien produziert wurde, koste rund 1500 Dollar (etwa 1300 Euro) und könne in den USA 30 000 Dollar einbringen. „Wenn wir diesen Kilopreis mit den 12 Tonnen multiplizieren, kommen wir auf 360 Millionen Dollar.“ Der Fund gilt auch weltweit als einer der bisher größten.