Provokante Kunstaktion vor Höckes Wohnhaus.

© imago stock&people

Bornhagen

Reifenstecher gegen Polit-Künstler

An Fahrzeugen von Mitgliedern der Aktionsgruppe „Zentrum für politische Schönheit“ sind am Sonnabendvormittag in Bornhagen die Reifen zerstochen worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.