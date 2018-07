Panorama Drei Verletzte - Reichsbürger wehren sich gegen Stromzählereinbau Reichsbürger haben sich massiv gegen den Einbau eines neuen Stromzählers gewehrt. Weil Installateure und ein Gerichtsvollzieher nicht weiterkamen, rückte die Polizei an. Bei den Auseinandersetzungen wurden drei Beamte verletzt.

Drei Beamte wurden bei dem Einsatz in Erlenbach verletzt, wie die Polizei in Heilbronn am Freitag mitteilte. (Symbolbild) Quelle: imago/Eibner