Berlin

In Berlin ist die Polizei am Montagmorgen mit einer größeren Aktion gegen kriminelle Mitglieder arabischer Großfamilien vorgegangen. Durchsuchungen gebe es in den Stadtteilen Tiergarten und Kreuzberg, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Einsatz laufe seit 6 Uhr. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Nach Informationen der Zeitung „Welt“ geht es um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz im großen Stil. Den Beschuldigten werde Handel mit Kokain vorgeworfen.

Von RND/dpa