Ilmenau

Im Rausch hat ein 45-Jähriger in Thüringen Möbel aus dem Fenster geworfen und dabei fast einen Passanten getroffen. Der Grund für den Wahn: Der Mann in Ilmenau hatte zuvor selbstgepflückte Pilze gegessen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Diese bekamen ihm offensichtlich nicht. Die Folgen waren Wahrnehmungsstörungen und Aggressionen. Der Mann wurde am Sonntag zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von RND/dpa