Raus aus der Schnöselecke

Modisches Comeback für das Poloshirt

Von Beruf Tochter: Wer früher Polohemd trug, galt schnell als Schnösel – heute dagegen zeigt er sich als Kenner eines Klassikers.

Berlin. Im Ranking der größten Modeunfälle belegt der hochgestellte Polohemdkragen einen der vordersten Plätze. Die Generation Golf hat in den Achtzigerjahren und in den frühen neunziger Jahren das kultiviert, was zuvor als Schickimicki-Insignie vor allem auf Golf- und Tennisplätzen galt: das steil und steif wie eine Eins stehende verstärkte Strickbündchen am pastellfarbenen Knopfleisten-Shirt, das den Kopf wie aus einem Trichter herausragen ließ.

Plötzlich war dieser halslose Look Schulhofmode, eroberte aber vor allem die BWL- und Jura-Hörsäle an den Unis. Diese Phase markierte den Untergang eines einst als revolutionäres Sportdress gefeierten Kleidungsstücks. Das Poloshirt wurde zum Symbol schnöselhafter Spießigkeit (Lacoste), blasiertem Von-Beruf-Tochter-Gehabe (Ralph Lauren) und neureichem Markenfetischismus (La Martina). Kurz: Es wurde untragbar.

Jetzt jedoch ist es zurück im Modezirkus. Luxusmarken wie Marni und Berluti haben das Polo-Hemd aus der Bannecke heraus wieder ins Rampenlicht gerückt – in so konservativer Ausführung, dass die Modelle schon wieder Avantgarde sind. Beim italienischen Label Marni etwa hat man sich das Rentner-Outfit von Miami-Millionären als Vorlage genommen: in der geräumigen XXL-Version mit Ärmeln bis zum Ellenbogen lässt sich lässig dem Sonnenuntergang frönen.