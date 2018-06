Hannover

Der Unfall hatte am Wochenende für Aufsehen gesorgt: Auf der Flucht vor der Polizei hatte ein silberner Mercedes mit Braunschweiger Kennzeichen am Sonntag gegen 7.30 Uhr in der Fußgängerzone von Hannover einen 82 Jahre alten Rentner angefahren, der noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Die weitere Flucht des Mercedes endete, weil der Fahrer gegen eine Ampel fuhr. Während die 17 Jahre alte Beifahrerin von einem Berufsfeuerwehrmann, der gerade vom Dienst kam, gestellt wurde, konnte der Fahrer des Mercedes zu Fuß flüchten.

Am Sonntag stellte er sich gegen 23 Uhr bei der Polizei, Ein 18-Jähriger gab an, der Fahrer des Mercedes gewesen zu sein. Er wird am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann muss sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine“.

Von RND/sbü