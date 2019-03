Stuttgart

Schrecklicher Raser-Unfall in Stuttgart: Beim Zusammenprall von zwei Autos sind ein Mann und eine Frau (25 und 22) ums Leben gekommen. Ein 20 Jahre alter Mann war in der Nacht zum Donnerstag mit seinem gemieteten Jaguar ins Schleudern geraten und über die Gegenfahrbahn in ein anderes Fahrzeug gerutscht, das in dem Moment auf die Straße einfuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass der 20-Jährige zu schnell fuhr.

Das zweite Auto wurde gegen einen Baum und dann in den Außenbereich einer Gaststätte geschleudert. Rettungskräfte konnten den Fahrer und seine Beifahrerin nur noch tot aus dem Wagen bergen. Der 20-Jährige und sein 18 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Von RND/dpa