Los Angeles

Der für einen Grammy nominierte US-Rapper Nipsey Hussle ist im Alter von 33 Jahren erschossen worden. „Unsere Herzen sind bei den geliebten Menschen von Nipsey Hussle“, twitterte der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, am Sonntag (Ortszeit).

Die Polizei bestätigte, dass drei Menschen am Sonntag vor einem Kleidungsgeschäft des Rappers Marathon Clothing in Los Angeles angeschossen wurden. Alle seien ins Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen sei dort für tot erklärt worden. Die anderen beiden Männer seien in stabilem Zustand. Dass es sich bei dem Toten um den Rapper handelte, bestätigte die Polizei nicht. Auch Angehörige des Rappers antwortete nicht direkt auf Anfragen per E-Mail.

Bei Instagram zeigten sich zahlreiche Kollegen des Rappers geschockt, darunter Drake, der verriet, dass er einen gemeinsamen Song mit Nipsey Hussle geplant hatte.

Hussle war 2018 mit seinem Album „Victory Lap“ für einen Grammy nominiert worden.

Von RND/AP