London

Wie haben sich Harry und Meghan eigentlich kennengelernt? Und wo findet die Trauung am Sonnabend genau statt? In den vergangenen Tagen gab es viele Neuigkeiten über die royale Hochzeit. Haben Sie sie gelesen? Ob Sie für das mediale Großereignis gerüstet sind, können Sie in unserem Harry-und-Meghan-Quiz überprüfen.

Von RND/iro