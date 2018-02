Die Fashion-Queens

London. Im zartblauen Kostüm von Angela Kelly hat Elizabeth II. Platz genommen. In der ersten Reihe sitzt die britische Queen neben einer anderen Königen – der Queen of Fashion: Anna Wintour (68), Chefredakteurin der US-„Vouge“, gilt als eine der einflussreichsten Frauen in der Modewelt. Gemeinsam verfolgten sie die Show des britischen Designers Richard Quinn.

Ganz überraschend hat die Monarchin der Fashion Week in London einen Besuch abgestattet. Ein Raunen ging durchs Publikum, als die Queen den Saal betrat. Die Gäste erhoben sich zu Ehren der 91-Jährgen. Gleichzeitig zückten viele ihre Smartphones, um einen Schnappschuss zu machen.

The Queen watched Richard Quinn’s show from the front row @LondonFashionWk #LFW before presenting him with his award.

Each year a designer will be selected by the @BFC, in collaboration with the Royal Household, to be recognised. pic.twitter.com/wqQDOJAOt5