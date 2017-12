Prozess zum Loveparade-Unglück beginnt

Ort der Trauer: Bei dem Loveparade-Unglück waren in einem Gedränge am einzigen Zu- und Abgang 21 Menschen gestorben. © dpa

Düsseldorf

Tragen Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vom Veranstalter Lopavent Schuld am Loveparade-Unglück mit 21 Toten? In Düsseldorf beginnt am Freitag der Strafprozess. Es dürfte eines der größten Verfahren der Nachkriegszeit werden.

Düsseldorf. Mehr als sieben Jahre nach dem Loveparade-Unglück in Duisburg mit 21 Toten beginnt am Freitag in Düsseldorf ein Strafprozess gegen zehn Angeklagte. Sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier des Veranstalters Lopavent müssen sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Bei dem Unglück am 24. Juli 2010 waren in einem Gedränge am einzigen Zu- und Abgang der Technoparade 21 Menschen im Alter von 17 bis 38 Jahren erdrückt worden. Mindestens 652 wurden verletzt.

Der mit Spannung erwartete Prozessauftakt hat schon am frühen Morgen die ersten Zuhörer zum Gerichtsgebäude gezogen. Einige standen bereits um 7 Uhr vor der Düsseldorfer Kongresshalle. Der Prozess sollte um 09.30 Uhr beginnen. Aus Platzgründen hat das Landgericht Duisburg die Hauptverhandlung in die Halle verlegt. Rund 500 Menschen finden darin Platz.