Der US-Sportartikelhersteller Nike feiert derzeit das Jubiläum seines Slogans „Just Do it“. Doch die neue Werbekampagne ruft in den USA wütende Proteste bei den Konservativen hervor. Sogar die Schuhe der Marke werden verbrannt, die Aktie verliert an Wert . Auch US-Präsident Trump kann sich mit Kritik nicht zurückhalten.