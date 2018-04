Der Ehemann von Königin Elizabeth, Prinz Philip.© AP

Herzog von Edinburgh

Prinz Philip kommt ins Krankenhaus

Der britische Prinz Philip (96) wird an der Hüfte operiert. Er sei ins Krankenhaus eingewiesen worden, teilte der Buckingham-Palast am Dienstag in London mit. Der Eingriff sei bereits an diesem Mittwoch geplant. Details wurden nicht genannt.