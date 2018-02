Prinz Henrik im Alter von 83 Jahren gestorben

Kopenhagen. Wie das dänische Königshaus am frühen Mittwochmorgen mitteilte, seien seine Frau und seine beiden Söhne an seiner Seite gewesen.

Der gebürtige Franzose war seit 1967 mit Margrethe verheiratet, fünf Jahre bevor diese zur Königin gekrönt wurde, und galt als ihre große Stütze. Immer wieder sah man die beiden ausgelassen zusammen. Im vergangenen Jahr feierten sie ihre Goldene Hochzeit.

Dänemarks Königin Margrethe (2.v.r.), Prinz Henrik (3.v.l.), Kronprinz Frederik (l), Kronprinzessin Mary (r), Prinz Christian (M), Prinzessin Isabella (3.v.r.), Prinz Vincent und Prinzessin Josephine posieren für ein Familienfoto im Sommer 2016 Quelle: dpa

Danach ging es Henrik gesundheitlich immer schlechter. Im September gab das Königshaus bekannt, er leide an Demenz. Der Prinz zog sich daraufhin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, zuletzt sah man ihn mit seiner Frau beim Weihnachtsgottesdienst.

Seine Frau lernte er in London kennen

Um dem ungemütlichen dänischen Winter zu entgehen, verbrachte Henrik viel Zeit in Ägypten, wo er sich im Januar eine Lungenentzündung zuzog. Die Ärzte entdeckten zudem einen gutartigen Tumor in seinem linken Lungenflügel. Als sich sein Zustand Anfang Februar dramatisch verschlechterte, brach Kronprinz Frederik seinen Besuch bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea ab und eilte nach Hause. Wenige Tage später wurde Prinz Henrik aus dem Krankenhaus nach Hause verlegt. Er hatte entschieden, seine letzten Lebenstage auf Schloss Fredensborg verbringen zu wollen.