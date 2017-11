Prinz Harry und Meghan Markle sind verlobt

London. Viel wurde in den vergangenen Tagen spekuliert, nun ist es offiziell: Prinz Harry und die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle sind verlobt. Die royale Hochzeit ist für das Frühjahr 2018 angesetzt. Weitere Details wird das Königshaus vorab gekannt gegeben.

Laut der offiziellen Mitteilung machte Harry der schönen Meghan, bekannt aus der Erfolgsserie „Suits“, bereits Anfang des Monats einen Antrag und informierte danach seine Freunde und Familie. Das Paar wird in der Nottingham Cottage im Kensington Palace wohnen. Vor einem Jahr hatte das Königshaus die Beziehung von Harry und Markle offiziell bekanntgegeben.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6