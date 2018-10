Sydney

Der britische Prinz Harry hat während seiner Pazifikreise im australischen Dubbo mit einem Geständnis überrascht: Während Kinder in Schuluniformen ihn und seine Frau Meghan in der 400 Kilometer von Sydney entfernten Kleinstadt begrüßten, betonte er die Notwendigkeit einer starken Gemeinschaft in schwierigen Zeiten, zugleich sprach er von hohen Selbstmordraten.

Zugleich sprach er von seinem eigenen Kampf um psychische Gesundheit: Um Hilfe zu bitten „war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“, sagte er. Der Prinz und seine Frau Meghan befinden sich derzeit auf ihrer ersten offiziellen gemeinsamen Auslandsreise. Während des 16 Tage dauernden Trips besuchen sie Australien, Neuseeland, die Fidschi-Inseln und das Königreich Tonga.

Es ist der sechste Besuch der royalen Familie in Dubbo. Auch Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II, besuchte die Stadt bei ihrem ersten Besuch in Australien 1954. Am Donnerstag wollen Harry und Meghan weiter nach Melbourne reisen.

Von RND/dpa