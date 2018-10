Sidney

Australien im Baby-Fieber: Mit der Nachricht vom baldigen Nachwuchs haben Prinz Harry und seine Frau Meghan zu Beginn ihrer Pazifik-Reise die Gastgeber in Entzückung versetzt. Am Dienstagabend sprach der Prinz erstmals selbst über sein Baby.

„Vielen Dank für den unglaublich herzlichen Empfang und die Chance, so viele Aussies aus allen Bereichen des Lebens kennenlernen zu dürfen“, sagte Prinz Harry in seiner Rede bei einem Empfang im Admiralty House in Sydney. Und fuhr fort: „Wir hätten uns keinen besseren Platz aussuchen können, um anzukündigen, dass wir ein Baby bekommen – egal ob Junge oder Mädchen.“

Zur Galerie Das Interesse an Prinz Harry und Meghan war in Australien auch so schon enorm. Die Bekanntgabe der Schwangerschaft lässt die Leute dort jubeln.

Spekulationen über den Namen des Babys

Zuvor war das Glamour-Paar aus dem britischen Königshaus in Sydney von Tausenden bejubelt worden. Viele überreichten auch schon Geschenke – auch wenn das Baby erst im Frühjahr 2019 kommen soll. Über Geschlecht und Namen schwiegen sich die künftigen Eltern aus.

Die ersten Geschenke gab es gleich bei der offiziellen Begrüßung. Der britische Generalgouverneur in Australien, Sir Peter Cosgrove, drückte den beiden ein Plüsch-Känguru in die Hand, das ein Baby im Beutel trug. Dazu gab es noch ein Paar australische Lammfell-Stiefel (Ugg Boots) in kleinster Kindergröße. Meghan (37) und Harry (34) waren ausgesprochen amüsiert. „So süß“, sagte die ehemalige Hollywood-Schauspielerin.

Von RND