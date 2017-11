Prinz Georges bescheidener Weihnachtswunsch

Helsinki. Mit dem Weihnachts-Wunschzettel des kleinen britischen Prinzen George dürfte dieses Jahr nichts mehr schiefgehen: Sein Papa Prinz William (35) hat den Brief am Donnerstag persönlich beim Weihnachtsmann in Finnland abgegeben. Der vierjährige George listet darin ganz bescheiden nur einen einzigen Wunsch auf, wie in Kinderschrift zu lesen ist: ein Polizeiauto.

Ein Polizeiauto – das wünscht sich Prinz George zu Weihnachten. Quelle: dpa

Er sei in diesem Jahr brav gewesen, steht außerdem in dem zum Teil vorgedruckten Brief an „Father Christmas“. William traf den „Weihnachtsmann“ bei einem zweitägigen Besuch in Finnland auf einem Markt in Helsinki.

The Duke of Cambridge meets Father Christmas in Esplanade Park in Helsinki.#RoyalVisitFinland #Finland100 pic.twitter.com/uacYzgSxqk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2017

Von RND/dpa