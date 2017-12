Primark-Kunden sollen ihre Kleider wegschmeißen

Protestaktion in Stuttgart

Müllcontainer vorm Primark: Weil in der Stuttgarter Königstraße eine Filiale der Billigkette eröffnet, schließen sich Betreiber der Nachbarläden für einen ungewöhnlichen Protest zusammen: Sie fordern die Kunden auf, ihre neu gekauften Kleider gleich wieder zu entsorgen – für den guten Zweck.

Stuttgart. Wegwerfmode – so wird das umstrittene Konzept des irländischen Textildiscounters Primark oft abfällig genannt. Denn die Kleidung der Billigkette ist so günstig und von minderer Qualität, dass die Kunden die Kleider oft nach nur einem Mal tragen wegschmeißen. Die Kritik an Primark ist deshalb groß – auch in Stuttgart, wo am Dienstag eine zweite Filiale an der bekannten Königstraße eröffnete.

Kunden des Textildiscounters sollten ihre neu gekaufte Kleidung in einen Container werfen, schlugen die Initiatoren einer besonderen Protestaktion vor. Das „Kaufhaus Mitte“ und das Café „Mission Coffee“, beide wenige Gehminuten vom neuen Primark entfernt, hatten vor ihrer Tür den Container aufgestellt und wollen die gesammelte Ware an Bedürftige weitergeben. Der Kaufbetrag aller Stücke soll zudem an eine wohltätige Organisation gespendet werden.