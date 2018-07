Neuruppin

Diese Radfahrer blieben nicht unbemerkt: Bei der Polizei meldeten sich am Montagvormittag mehrere Verkehrsteilnehmer, die an der Landesstraße 16 unweit von Neuruppin in Brandenburg mehrere nackte Radfahrer entdeckt hatten.

Die Beamten trafen dann vor Ort vier radelnde Männer an, von denen drei völlig nackt auf ihrem Drahtesel saßen. Die Männer im Alter von 52, 63 und 69 Jahren gaben an, dass sie Naturliebhaber sind und sich einfach gern freizügig in der Öffentlichkeit zeigen. Die Polizisten forderten die Männer auf, sich zu bekleiden. „Nach einem Gespräch sahen sie ihr Fehlverhalten ein, bekleideten sich und fuhren ungehindert weiter“, teilte die Polizei mit.

Nachtradler in Kiel sorgte für Schlagzeilen

Erst am Wochenende hatte ein Radfahrer bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als er splitterfasernackt durch Kiel fuhr – und dabei von einem Blitzer fotografiert wurde. Der Mann brachte es auf seinem Rennrad auf schnittige 47 Stundenkilometer.

Wohin so schnell? Der nackte Radler von Kiel gibt Rätsel auf. Quelle: Landeshauptstadt Kiel/dpa

Von RND/MAZ