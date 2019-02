Columbus

Undank kann auch im US-Staat Ohio der Welt Lohn sein: Ein Mann, der von Polizisten nach einer Überdosis wiederbelebt wurde, stahl anschließend ihren Streifenwagen, mit dem er nach wenigen Kilometern einen Unfall hatte. Die Fahndung nach ihm blieb zunächst ohne Erfolg.

Nach Darstellung der Polizei in Columbus ging am Morgen ein Notruf wegen einer Überdosis ein. Beamte reanimierten den 25-Jährigen und setzten ihn in einen Rettungswagen, während andere prüften, ob gegen ihn Haftbefehle vorliegen. Plötzlich sei der Mann aus dem Rettungswagen gerannt und sei mit dem Streifenwagen davon gefahren. Nach dem Unfall setzte er seine Flucht fort.

Von RND/dpa