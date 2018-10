Demmin

Ein Polizist soll in Demmin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einem Toten die EC-Karte samt PIN gestohlen und an einem Geldautomaten rund 2000 Euro abgehoben haben. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte.

Demnach war der 31 Jahre alte Polizist bereits im Januar in die Wohnung des Toten gerufen worden. Beim Abheben sei er später von Kameras der Bank gefilmt worden. Es gehöre zu den Aufgaben der Polizei, in solchen Fällen beispielsweise Portemonnaie und Bargeld zu sichern, sagte die Sprecherin. Der Mann sei vom Dienst suspendiert, ein Disziplinar- und ein Strafverfahren seien eingeleitet worden. Der Mann habe sich bislang nicht zu Vorwürfen geäußert.

Von RND/dpa