Berlin

Die Berliner Polizei hat ihre Suche nach der Leiche der verschwundenen Rebecca in Brandenburg wieder aufgenommen. Am Dienstag war die Polizei am Wolziger See, 50 Kilometer südöstlich von Berlin, unterwegs. Dabei war nach Informationen der dpa auch das Technische Hilfswerk (THW) mit Booten. Die Polizei bestätigte die Suche gegenüber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. Der RBB hatte zuvor darüber berichtet.

Bereits von Donnerstag bis Samstag hatten eine Hundertschaft Polizisten sowie Experten mit speziellen Leichensuchhunden einen Wald in der Gegend durchkämmt. Der Wolziger See liegt in der Nähe des Waldstücks und des angrenzenden kleinen Ortes Kummersdorf. Gefunden wurde allerdings nichts.

Hinweise aus der Bevölkerung sollen in die Gegend nahe der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) geführt haben. Das Auto des verdächtigen Schwagers des 15-jährigen Mädchens war am Tag des Verschwindens und am Tag danach auf der Autobahn erfasst worden.

Rebecca war vor rund drei Wochen verschwunden. Zuletzt war sie in der Wohnung ihrer Schwester und ihres Schwagers. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht verließ und dort getötet wurde. Weil das Auto des Schwagers am Tag des Verschwindens und am Tag danach in Brandenburg registriert wurde, bat die Polizei um Hinweise, die zu Hunderten eingingen.

Von RND/dpa