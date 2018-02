Polizei sucht 14-Jährige und Betreuer in Hamburg

Vermisstenfall Grevesmühlen

Eine 14-Jährige verschwindet aus ihrer Wohngruppe in Mecklenburg, auch ihr Betreuer ist nicht aufzufinden. Eine Spur führt die Polizei nach Hamburg. Derweil äußert sich die Mutter des Mädchens zu der Beziehung ihrer Tochter.

Hamburg. Seit Tagen fehlt von der 14-jährigen Cäcile aus einer Wohngruppe in Grevesmühlen und ihrem 24 Jahre alten Betreuer jede Spur. Nun führen Ermittlungen die Polizei in Mecklenburg in die Hansestadt Hamburg. Wie ein Sprecher am Mittwoch sagte, habe einer der beiden vor kurzer Zeit versucht, in einer Bank in Hamburg Geld von einem Konto abzuheben. Da dieses gesperrt war, sei es gemeldet worden.

Das Mädchen ist seit dem Abend des 15. Februar verschwunden. Kurze Zeit später war bekannt geworden, dass sie vermutlich mit dem 24 Jahre alten Betreuer der Wohngruppe unterwegs sein soll.

Mutter soll von Beziehung gewusst haben

Bereits seit dem Verschwinden der Jugendlichen wird vor allem in sozialen Netzwerken darüber spekuliert, ob sie eine Beziehung zu dem jungen Mann hat. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, könnten sich die Vermutungen bewahrheiten: Demnach habe die Mutter des Mädchens von der Liebschaft gewusst. „Sie hat sehr viel von ihm geschwärmt. Sie hat sich ein Leben mit ihm vorgestellt, umgekehrt angeblich genauso. Das war vor drei Wochen“, zitiert das Blatt die Frau. Demnach begann die Beziehung, als Cäciele gerade einmal 13 Jahre alt war.

In der europaweiten Fahndung habe es weitere Hinweise bis nach Karlsruhe gegeben, die aber keinen Erfolg gebracht hätten, hieß es. Nun werde in Hamburg und Umgebung nach den beiden und ihrem schwarzen Auto mit NWM-Kennzeichen für Nordwestmecklenburg gefahndet.

Da die Ferien inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende sind, hätte die Jugendliche am Montag wieder die Schule besuchen müssen. Die Polizei prüft, ob gegen den 24-Jährigen ein Straftatverdacht besteht – unter anderem wegen Entziehung Minderjähriger.

Von RND/iro/dpa