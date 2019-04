Siegburg

Süßer Einsatz: Die Bundespolizei hat elf Entenküken aus einem ICE-Gleis im Hauptbahnhof Siegburg geborgen. Laut Bahn kam es durch die Rettung am Ostermontag noch nicht mal zu Verspätungen. Wie die Bundespolizei mitteilte, war eine Streife von Reisenden auf die Küken angesprochen worden. Da gerade keine Zugeinfahrt anstand, konnten die Beamten gefahrlos auf die Gleise gehen.

„Unter viel Beifall von Reisenden retteten die Bundespolizisten insgesamt elf Küken vor dem nächsten Zug und übergaben sie wohlbehalten an die Feuerwehr Siegburg“, so die Bundespolizei am Dienstag in einer Mitteilung. Laut einer Bahnsprecherin waren die Beamten so fix, dass das Gleis nicht gesperrt werden musste.

Von RND/dpa