Schloß Holte-Stukenbrock

Es klingt wie die Story eines Kriminalromans: In einer Firma in Nordrhein-Westfalen gibt es auffällig viele Todesfälle. Dann wird ein Mitarbeiter festgenommen. Der Verdacht: Mit einem giftigen Pulver auf der Brotzeit soll der 56-Jährige versucht haben, seinen Kollegen umzubringen.

Der Mann sitzt seit Mai in Untersuchungshaft – und schweigt. Nun teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass sie in seiner Wohnung Stoffe gefunden haben, aus denen giftige Substanzen hergestellt werden können. Darunter sind Quecksilber, Blei und Cadmium.

Ermittler prüfen 21 Todesfälle in der Firma

Nach einem vorläufigen Gutachten des Landeskriminalamtes soll der Verdächtige in der Firma in Schloß Holte-Stukenbrock giftiges Bleiacetat auf das Brot gestreut haben. Die Menge sei dazu geeignet gewesen, schwere Organschäden auszulösen.

Deshalb werden die Ermittlungen in Ostwestfalen nun ausgeweitet. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen rückwirkend 21 Todesfälle seit dem Jahr 2000. Dabei geht es um Mitarbeiter, die noch vor Eintritt in den Ruhestand starben. Auffallend oft starben die Betroffenen den Ermittlern zufolge an Herzinfarkten und Krebserkrankungen.

Der Tatverdächtige war durch Videoaufzeichnungen überführt worden, nachdem einem Kollegen ein verdächtiges Pulver auf dem Belag seines Brotes aufgefallen war.

Von RND/dpa