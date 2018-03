Polizisten gehen an einem Wohnhaus in Alt-Hohenschönhausen vorbei. Eine 14 Jahre alte Jugendliche ist in einer Wohnung in Alt-Hohenschönhausen getötet worden. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

© dpa

Erstochene 14-Jährige

Polizei nimmt Mordverdächtigen in Berlin fest

Ein 14 Jahre altes Mädchen wird getötet – in der Wohnung, in der es mit seiner Mutter wohnt. Ein festgenommener Tatverdächtiger wird am Sonntag verhört.