Polizei gibt Entwarnung – keine Hinweise auf Schüsse

Zwischenfall in London

Nach einem Großeinsatz der Londoner Polizei an der U-Bahn-Station „Oxford Circus“, scheint sich die Lage wieder beruhigt zu haben. Bei dem Zwischenfall im Zentrum Londons am Freitagnachmittag hat es nach bisherigen Polizeierkenntnissen keine Schüsse gegeben. Der Zugverkehr wurde wieder freigegeben.

London. An der Londoner Einkaufsmeile Oxford Street und der U-Bahn-Station „Oxford Circus“ sollen Augenzeugenberichten zufolge Schüsse abgegeben worden sein. Allerdings dementierte die Londoner Polizei eben diese Meldung auf Twitter. Sie hätte keine Nachweise für einen Schusswechseln finden können. Die Behörden haben zudem den Zugverkehr wieder freigegeben.

Oxford Circus and Bond Street stations now both reopened and all trains are stopping normally. — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) November 24, 2017

Am Freitagabend hatten Einsatzkräfte die Station „Oxford Circus“ evakuiert. Wie Augenzeugen in sozialen Netzwerken berichteten, rannten Menschen in nahegelegene Geschäfte und Pubs.

„Die Lage ist total unübersichtlich“, sagte ein Bahn-Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, der sich in einem nahegelegenen Restaurant versteckte. „Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung.“

Die Verkehrspolizei bat darum, die Gegend zu meiden oder sich in dem Gebiet in Gebäuden in Sicherheit zu bringen. Beamte seien vor Ort, um die Lage zu klären. Die Feuerwehr der britischen Hauptstadt meldete ebenfalls, wegen des Vorfalls im Einsatz zu sein.

Officers are on scene alongside @metpoliceuk at Oxford Circus. Please continue to avoid the area. Oxford Circus and Bond Street station are closed. — BTP (@BTP) November 24, 2017

Oxford Circus Station is closed while we investigate a customer incident. All trains are not stopping and paper tickets will be accepted on local buses — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) November 24, 2017

Die U-Bahn-Stationen Oxford Station und Bond Street wurden geschlossen. Die Züge hielten dort nicht mehr an.

Von sos/AP/dpa/RND