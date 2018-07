Erfurt

Ein 41 Jahre alter Mann soll in Erfurt seine Ex-Freundin aus deren Wohnung gekidnappt haben. Auf der Flucht stach er einen unbeteiligten Passanten mit einem Messer nieder, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste notoperiert werden. Die Polizei fahndet nach dem Entführer, der mit der 34-jährigen Frau zu Fuß von der Wohnung in einem Wohngebiet außerhalb des Stadtzentrums flüchtete. Auf Twitter schrieb die Polizei Thüringen am Donnerstag von einer „Bedrohungslage in Erfurt“.

Der Litauer wurde zuletzt im etwa vier Kilometer entfernten Bahnhofsviertel gesehen. Die Polizei warnte davor, im Bereich Hauptbahnhof, Güterbahnhof und Weimarische Straße (B7) Anhalter mitzunehmen. Ein Hubschrauber und Spezialkräfte des Landeskriminalamts sind im Einsatz.

Ein Stadtplan von Erfurt hängt an einem Polizeiauto während nach einem Messerangreifer gesucht wird. Quelle: dpa

Auf Twitter warnte die Polizei davor, in der gegen um den Hauptbahnhof und Güterbahnhof Anhalter mitzunehmen: „Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!“ Die Polizei war mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Wegen der Suche sei der Erfurter Hauptbahnhof für knapp eine Stunde gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Züge seien zurückgehalten worden oder vorzeitig umgekehrt. Wie viele Züge betroffen waren, konnte die Bahn zunächst nicht sagen.

Von RND/dpa