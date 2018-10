Pittsburgh

Waffen-Drama in den USA. Ersten Berichten zufolge ist es am Samstag in der Stadt Pittsburgh zu zahlreichen Schüssen in einer Synagoge gekommen. Ein Mann habe mit einer Waffe die religiöse Einrichtung betreten und das Feuer eröffnet.

Später soll der Schütze auch das Feuer auf Polizisten eröffnet haben. Den Berichten zufolge soll es bei der Massenschießerei mindestens acht Tote geben. Des weiteren wurden viele Personen bei dem Vorfall schwer verletzt. Einige schweben in Lebensgefahr. Inzwischen wurde der Täter von der Polizei gefasst.

