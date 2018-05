München

Ungewöhnlicher Anblick in einer Münchner S-Bahn: Eine Großmutter hat vor vier Kindern eine Pistole aus ihrer Tasche geholt und sich diese unter den Arm geklemmt. Die 65-Jährige war am Dienstagnachmittag gemeinsam mit den Kindern unterwegs. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, suchte die Frau in ihrer Handtasche nach einem Bonbon für ihre Enkelin. Dabei zog sie plötzlich eine täuschend echte Spielzeugpistole hervor.

Zwei Jugendliche beobachteten den Vorfall. Da sie annahmen, dass es sich bei der Plastikwaffe um eine echte Pistole handelte, filmten sie die Szene mit ihrem Handy und informierten den Zugfahrer. Dieser alarmierte daraufhin per Notruf die Bundespolizei.

Am Hauptbahnhof stiegen die Beamten in den Zug. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei der „Tatwaffe“ um ein Spielzeug der Enkelin handelte. „Diese war jedoch nach ihrem Gesamterscheinungsbild von einer echten Waffe kaum zu unterscheiden“, hieß es in der Polizeimeldung. Die Frau und die vier Kinder mussten anschließend mit auf die Wache der Bundespolizei, die Spielzeugpistole wurde sichergestellt. Die Großmutter erhielt wegen des „Führens einer Anscheinswaffe“ eine Anzeige nach dem Waffengesetz, außerdem musste sie eine Sicherheitsleitung von 100 Euro hinterlegen.

Von RND/dpa/mkr