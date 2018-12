Köln

Auf die Spur der mutmaßlichen Mafia-Mitglieder sind die deutschen Ermittler nach eigenen Angaben durch den Fund von massenweise Kokain in einem präparierten Pferdetransporter gekommen. Der Transporter sei vor zwei Jahren im britischen Fährhafen Harwich sichergestellt worden.

Den mutmaßlichen Mafiosi werden bisher mindestens 23 solcher Transporte von jeweils 80 Kilogramm Kokain aus den Niederlanden nach England zur Last gelegt, wie die Kölner Polizei am Montag mitteilte.

Bei der internationalen und groß angelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation ’Ndrangheta sind am Mittwoch rund 90 Tatverdächtige festgenommen worden, es wurden bis zu 4000 Kilogramm Kokain sowie 140 Kilogramm Ecstasy-Pillen beschlagnahmt.

Razzia gegen ’ Ndrangheta : Festnahmen und Durchsuchungen in Deutschland

In Nordrhein-Westfalen hatte die Polizei nach Angaben der Kölner Ermittler insgesamt 23 Objekte durchsucht, außerdem vier weitere in Berlin, vier in Thüringen, zwei im belgischen Verviers und zwei Objekte in Spanien ( Mallorca) durchsucht. In NRW und Berlin wurden sieben Tatverdächtige verhaftet.

Unter dem Namen „Falabella“ hatte eine Ermittlergruppe beim Kölner Kriminalkommissariat verdeckt ermittelt. „Das Verfahren richtet sich gegen italienische und deutsche Staatsangehörige im Alter zwischen 33 und 68 Jahre“, teilte die Polizei weiter mit. Mutmaßlicher Haupttäter in NRW ist ein Gastwirt aus Pulheim bei Köln.

