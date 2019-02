Köln

In einem Brief an die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) fordert die Tierschutzorganisation Peta gemeinsam mit Prominenten – darunter Hella von Sinnen, Kaya Yanae, Mario Barth, Joey Heindle und Michael Mittermeier – das Verbot von Pferden in Karnevalsumzügen. Gerade im vergangenen Jahr war es beim Kölner Rosenmontagsumzug wieder zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche gekommen. Zwei Pferde waren mit einer Kutsche durchgegangen und gegen einen Tribünenwagen gelaufen – mehrere Menschen wurden verletzt.

„Unsere Organisation setzt sich seit Jahren gegen die Verwendung von Pferden im Karneval ein“, heißt es in dem Brief. Der „vermeintlichen Tradition“ dürfe kein höherer Stellenwert beigemessen werden als „Wohlergehen von Tieren und der Sicherheit von Besuchern“. Weiter heißt es: „Ein Karnevalsumzug ist für Pferde kein Vergnügen.“

Immer wieder Diskussionen um Pferdekutschen bei Karnevalsumzügen

Diskussionen um Pferdekutschen bei Karnevalsumzügen kommen immer wieder auf, so zuletzt nach dem Unfall im Jahr 2018. Dazu heißt es in dem Brief von Peta, der auch von einigen Prominenten unterschrieben wurde: „Auch die überarbeiteten freiwilligen Richtlinien des Festkomitees, die wir als Augenwischerei betrachten, ändern nichts an dem Gefahrenpotenzial durch scheuende und zusammenbrechende Pferde.“

Der Brief endet mit einem eindringlichen Appell, „der Karnevalslobby die Grenzen aufzuzeigen und den Schutz der Bürger sowie den Tierschutz an erste Stelle zu setzen“.

Liste prominenter Unterstützer

Auf seiner Homepage veröffentlicht Peta eine Liste der prominenten Unterstützer. Auf der Liste stehen: Bastian Bielendorfer, Charlotte Würdig, Chris Tall, Christian Schulte-Loh, Cornelia Scheel, Enie van de Meiklokjes, Faisal Kawusi, Giovanni Zarrella, Helene Bockhorst, Hella von Sinnen, Horst Lichter, Hugo Egon Balder, Ingo Appelt, Jana Ina Zarrella, Janine Kunze, Jochen Bendel, Joey Heindl, Joyce Ilg, Kaya Yanar, Lisa Feller, Mario Barth, Markus Krebs, Max Giermann, Maxi Gstettenbauer, Michael Kessler, Michael Mittermeier, Mike Krüger, Nicole Jäger, Pierre M. Krause, Ralph Morgenstern, Simon Gosejohann, Simon Pearce, Stefan Mross, Torsten Sträter, Wigald Boning.

Von RND/hsc