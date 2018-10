Versmold

Ein Pferd ist bei einem Verkehrsunfall in Ostwestfalen durch die Windschutzscheibe eines Autos gekracht. Die 57 Jahre alte Fahrerin hatte in Versmold bei Gütersloh die ihr entgegenlaufende Stute nicht rechtzeitig gesehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Pferd verendete auf der Motorhaube des Autos.

Ein Pony, das neben der Stute lief, wurde bei dem Unfall am Donnerstag nach Polizeiangaben ebenfalls leicht verletzt und floh. Es wurde später eingefangen und in eine Tierklinik gebracht. Die Fahrerin hatte Glück im Unglück: Sie wurde nur leicht verletzt.

Von RND/dpa