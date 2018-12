Corinaldo

Eine Massenpanik in einem Nachtclub an der italienischen Adriaküste hat fünf Minderjährigen und einer Frau das Leben gekostet. Etwa 35 weitere Personen seien am Samstagmorgen in der Kleinstadt Corinaldo verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die italienische Feuerwehr und die Nachrichtenagentur Ansa berichteten, das Publikum eines Konzerts des italienischen Rappers Sfera Ebbasta sei in Panik ausgebrochen und zu den Ausgängen gerannt, nachdem jemand eine Substanz gesprüht habe, die Pfefferspray geähnelt habe.

Unter den Toten seien drei Mädchen und zwei Jungen und eine Frau, die ihre Tochter in die Diskothek begleitet habe, sagte der Polizeichef der nahegelegenen Stadt Ancona, Oreste Capocasa, am Ort des Zwischenfalls. Zwölf der Verletzten befanden sich in ernstem Zustand, wie Capocasa informierte. Wie viele Menschen sich in dem Club befanden, als die Massenpanik ausbrach, war nicht gleich bekannt.

Behörden überprüfen Notausgänge

Ein 16-jähriger Überlebender sagte Ansa, als er versucht habe zu fliehen, sei mindestens einer der Notausgänge abgeriegelt gewesen. Die Behörden untersuchten, ob die Notausgänge genutzt werden konnten, meldete Ansa.

Von RND/dpa