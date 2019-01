Belek

Der Sohn von Schlagerlegende Peter Alexander ist in Belek in der Türkei gestorben. Der 56-jährige Michael Neumayer sei tot aufgefunden worden, berichtet die Tageszeitung „ Österreich“.

Die Umstände des Todes geben allerdings Rätsel auf: So soll der Österreicher, der seit Längerem mit seiner Lebensgefährtin in der Türkei lebte, zwar gesundheitliche Probleme gehabt haben. Ein Fremdverschulden könne aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Eine Obduktion soll jetzt Klarheit bringen. Ein Sprecher der Familie bestätigte auf Anfrage der „Bild“-Zeitung den Tod, eine Sprecherin der Polizei in Antalya wiederum die Anordnung einer Obduktion.

Peter Alexanders Tochter starb 2011 bei einem Autounfall

Peter Alexanders Tochter Susanne Neumayer-Haidinger war bereits 2009 bei einem Autounfall in Thailand gestorben. Der Schlagerstar selbst starb am 12. Februar 2011 im Alter von 84 Jahren. Von den Fünfziger- bis Neunzigerjahren gehörte der Sänger, Schauspieler und Komponist zu den populärsten Unterhaltungskünstlern im deutschsprachigen Raum.

Von RND