Spaziergänger stehen am Samstag am hochwasserumfluteten Deutschen Eck in Koblenz .

Hochwasser

Pegelstände an Mosel und Rhein steigen weiter

Warten auf Entspannung: Am Samstag blieb die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst kritisch. Vor allem an Rhein und Mosel ging es an den Pegelständen weiter nach oben.