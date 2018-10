Winnipeg

Paul McCartney hat einem Hochzeitspaar in Kanada geholfen, den schönsten Tag ihres Lebens noch etwas besonderer zu machen. Als der Ex-Beatle am Tag nach seinem Konzert in Winnipeg durch einen Park radelte, traf er auf Jen Roscoe und Steve Gregg, die gerade für ihre Hochzeitsfotos posierten. „Er gratulierte uns im Vorbeifahren“, berichtet das Paar der kanadischen Nachrichtenseite CBC. Kurz entschlossen fragte der Bräutigam, ob McCartney nicht ihr Hochzeitsbild „photobomben“ wolle.

Passend zum Tag lautete die Antwort: ja. McCartney posierte mit dem Paar, der Fotograf teilte die Bilder auf Facebook und machte Roscoe und Gregg so ein kleines bisschen berühmt. Das Ganze habe nicht mehr als 20 Sekunden gedauert, sagte das Paar hinterher.

Roscoe und Gregg, die von sich sagen, dass sie die Beatles zwar mögen, aber keine richtigen Fans der Band seien, gaben sich am Samstagabend das Jawort. Auf der Feier habe es kaum ein anderes Thema gegeben als das Foto mit dem Ex-Beatle. Das Treffen mit McCartney sei wirklich nett gewesen. „Aber definitiv nicht das beste, das mir an diesem Tag passiert ist“, sagte der Bräutigam.

Von RND