Panorama Großeinsatz - Patient ersticht Pfleger: Täter in Berlin auf der Flucht In Berlin suchen gerade zahlreiche Beamte nach einem psychisch kranken Mann: Der Patient einer Einrichtung im Stadtteil Wedding hat einen Pfleger mit einem Messer erstochen und ist jetzt auf der Flucht.

Polizisten stehen mit einem Schutzschild in der Nähe des Tatortes in Berlin-Wedding, an dem ein unbekannter Täter einen Mann mit einem Messer niedergestochen hat. Quelle: Paul Zinken/dpa