66 Tote nach Flugzeugabsturz im Iran

Von Teheran nach Jasudsch

Im Süden des Iran ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Alle 66 Insassen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Das Flugzeug vom Typ ATR-72 war von Teheran nach Jasudsch unterwegs.

Teheran. Bei einem Flugzeugabsturz im Landesinnern des Iran sind am Sonntag alle 66 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Dies bestätigte am Vormittag ein Sprecher der Fluglinie Aseman Airlines. Die Maschine des Typs ATR-72 war mit 60 Passagieren und sechs Crew-Mitgliedern an Bord auf dem Weg vom Flughafen Teheran-Mehrabad nach Yassudsch im Südwestiran.