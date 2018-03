Der 19-jährige Angeklagte erscheint vor Gericht in Fort Lauderdale (Florida).

Todesstrafe droht

Parkland-Attentäter wegen 17-fachen Mordes angeklagt

Der Schütze von Parkland ist vor einem US-Gericht in Fort Lauderdale wegen Mord in 17 Fällen angeklagt worden. Am Valentinstag tötete Nikolas Cruz Kinder und Erwachsene an seiner ehemaligen Schule. Bei Verurteilung droht ihm die Todesstrafe.