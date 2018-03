Pariser Botschaften

François-Henri Pinault, der Präsident der Kering-Gruppe, zu der auch Saint Laurent gehört, hat mit der französischen Modemarke einen Goldesel im Haus. Das ließ jedenfalls die imposante Location erahnen. Wer mal eben eine riesige Gebäudestruktur auf den Trocadero bauen lässt und damit mehr als eine Woche lang die darunter liegenden Fontänen lahmlegt, der muss gut bei Kasse sein.

Seine gewohnt sexy Kleider, Lederhotpants und tiefen Dekolletés ließ sich der Chefdesigner Anthony Vaccarello auch diese Saison nicht nehmen. #MeToo hin oder her, die Stücke verkaufen sich wohl bestens.

Weniger Pomp, dafür politische Botschaften gab es wie immer bei Dior. Die Wände um den Laufsteg herum waren über und über mit Plakaten, Texten und Slogans aus den Sechzigerjahren tapeziert. Ein Pullover mit der Aufschrift “C’est non non non et non“ (“Nein heißt Nein, Nein und nochmals Nein“) eröffnete die Show, was eine Verbindung zu Maria Grazia Chiuris Lieblingsthema Feminismus darstellt.

Die Kreativdirektorin von Dior schickte schon bei ihrer ersten Kollektion vor anderthalb Jahren den Slogan “We should all be feminists“ über den Laufsteg. Wenn man sich die Diskussionen über sexuelle Belästigung und Geschlechtergerechtigkeit – #MeToo und #TimesUp – anschaut, muss man sagen: Sie hat sich als Zukunftsleserin bewiesen.